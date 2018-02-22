Бобруйская компания скрыла от налоговой больше ста тысяч рублей

/ Экономика
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Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований выявил уклонение налогов на сумму 133 тысячи рублей у местного ОАО.

В течение 2014—2017 годов в компании вносили недостоверные сведения о суммах вычетов и занижали налоговую базу по указанию директора, сообщает Sb.by со ссылкой на замначальника областного управления ДФР Александра Шаройкина.

В отношении директора возбудили уголовное дело. Он признал свою вину и возместил ущерб. Ему грозит до семи лет.


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Тэги: ДФР ОАО Персона: Александр Шаройкин Город: Бобруйск

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