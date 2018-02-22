В Бресте названы победители регионального финала конкурса «Чытаем па-беларуску з velcom»

В Бресте 22 февраля названы победители регионального финала конкурса «Чытаем па-беларуску з velcom». По итогам первого этапа жюри определило по 30 лучших номеров из 280 участников из Брестской области, которые прислали видео, где они читают произведения из школьной программы по белорусской литературе.

Мероприятие проходило в актовом зале брестской СШ № 30. Оценивало выступления чтецов жюри в составе писательницы Раисы Боровиковой, поэтессы Маргариты Латышкевич, представителя отдела образования, спорта и туризма администрации Московского района Бреста Ирины Павлючук, руководителя группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom Виктора Позднякова.

Победителями регионального финала стали: Александра Котелева (средняя школа № 37 г. Бреста), Александр Коляда (средняя школа № 24 г. Бреста), Кристина Слипченко (Малечский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа), Ангелина Мишпилькина (Высоковская средняя школа), Елизавета Щербацевич (гимназия г. Кобрина).

Они награждены смартфонами и будут представлять Брестскую область в большом республиканском финале конкурса, который состоится в мае в Минске.

Все участники регионального финала получили в подарок памятные дипломы и книги.

«Мы приятно удивлены высоким уровнем исполнения. Это настоящие юные артисты. И конечно, порадовал такой интерес к белорусской литературе, — сказал в комментарии для БелаПАН руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании velcom Виктор Поздняков. — Это второй региональный финал. Первый прошел 15 февраля в Минске. Следующий состоится 1 марта в Жодино. Затем в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно».

Инициатором проекта по популяризации белорусской литературы и конкурса выступает компания velcom при поддержке Министерства образования. Участниками проекта «Чытаем па-беларуску з velcom» в этом сезоне стали ученики 7-8-х классов школ и гимназий. На протяжении двух месяцев участники записывали видео, на которых читали произведения белорусской литературы, и выкладывали их на свои личные страницы в социальных сетях.

Школьники со всей Беларуси прислали на конкурс более двух тысяч видео общей продолжительностью более 45 часов.