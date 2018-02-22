Минские власти назвали долю города в ВВП страны

В Мингорисполкоме провели заседание по итогам развития Минска за 2017 год. Город выполнил основные ключевые показатели.

Валовый региональный продукт столицы за 2017 год составил 28,3 млрд рублей, что на 3 процента больше, чем годом ранее, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя Мингорисполкома Александра Крепака.

Удельный вес в ВРП обрабатывающей промышленности — 17,5%, ремонта автомобилей и мотоциклов — 17,2%, информации и связи — 12,7%. Годовой темп роста этих сфер — более 100% у каждой.

Доля Минска в формировании валового внутреннего продукта страны составила 26,9%.

Городские организации экспортировали товаров на сумму 2,4 млн долларов, темп роста — 135,6%.