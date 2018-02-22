Белорусского прапорщика осудили на 5 лет за разорванную солдату селезенку

Витебский районный суд рассмотрел дело о прапорщике, который бросил в солдата лопату.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает БелаПАН со ссылкой на Витебский областной суд.

«Витебский районный суд рассматривал это дело, сейчас подана апелляционная жалоба, пока приговор не вступил в законную силу», — сообщила помощник председателя Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Приговор районного суда вынесли 30 января. Дата рассмотрения дела в областном суде пока неизвестна.

Инцидент произошел в августе 2017 года на полигоне Лосвидо в 13-ти километрах от Витебска при проведении хозяйственных работ. По информации газеты «Наша Ніва», прапорщик бросил в солдата лопату, и у того случился разрыв селезенки.