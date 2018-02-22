В Будапеште появится Минская площадь

В честь Минска назовут площадь возле белорусского посольства в столице Венгрии.

Вітаем рашэнне гарадской рады Будапешта аб наданні адной з плошчаў венгерскай сталіцы імя Мінска. Лагічны працяг супрацоўніцтва паміж гарадамі, распачатага ў 2016 г. Важны крок у падрыхтоўцы да Дзён Мінска, што маюць адбыцца ў красавіку. Прыемна, што плошча - побач з пасольствам. pic.twitter.com/818YPz2T1C — BY Embassy in HU (@BYEmbassy_HU) 22 февраля 2018 г.

В МИД Беларуси поприветствовали это решение городского совета Будапешта. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это логичное продолжение сотрудничества между городами, которое началось в 2016 году.

В апреле в венгерской столице пройдут Дни Минска.