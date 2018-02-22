В Будапеште появится Минская площадь

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В честь Минска назовут площадь возле белорусского посольства в столице Венгрии.

В МИД Беларуси поприветствовали это решение городского совета Будапешта. Внешнеполитическое ведомство отметило, что это логичное продолжение сотрудничества между городами, которое началось в 2016 году. 

В апреле в венгерской столице пройдут Дни Минска.


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Тэги: Беларусь-Венгрия Будапешт Минская площадь МИД Беларуси

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