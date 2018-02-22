Японцы оплатили оборудование для белорусской больницы

Ивановская центральная районная больница выиграла международный грант на поставку эндоскопического оборудования от правительства Японии. Ей перечислят почти 80 тысяч долларов.

Райбольница на Брестчине стала одним из участников программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека», целью которой является помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Brestcity.com со ссылкой на главврача учреждения Юрия Ильющенкова.

Больница потратит 78,3 тысячи долларов на закупку видеофиброгастроскопической стойки японского производства.

«Новое оборудование позволит выявлять заболевания на ранней стадии. Особая его значимость в том, что оно поможет диагностировать опухолевидные заболевания. К сожалению, с каждым годом таких случаев регистрируется все больше. Выявление онкологии на первой-второй стадии позволит сохранить человеку здоровье и жизнь», — сказал Ильющенков.