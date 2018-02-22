Гродненской сироте из леса начали делать документы

Девушка, которая 4 года живет в лесу, получит аттестат об образовании и паспорт и сможет устроиться на работу.

Большую помощь Марии оказал председатель общественного объединения «Экомониторинг» Евгений Филимонов, сообщает Hrodna.life. Он познакомился с ней в рамках проекта по раздельному сбору отходов, когда общался с людьми, которые занимаются сбором металлолома и макулатуры в Гродно и окрестностях.

«Маша попросила лишь об одном — помочь ей восстановить паспорт. Она не жаловалась как ей сложно жить и что ей нечего есть. Паспортист общежития на Славинского, где жила Маша во время учебы, не хотел помочь. В паспортом столе на Гая сказали, что вопрос не в их компетенции. Ответ из райисполкома только отодвигал решение вопроса. Все чиновники уходили от прямого участия, отправляя меня из одного кабинета в другой. Позвонил на "горячую линию" облисполкома, но в ответ секретарь, сказал: это не вопросы "горячей линии"», — сказал он.

Евгений решил повезти Марию в Дятлово. Там пошли на встречу и выписали первый документ за много лет — справку, которая подтверждает личность. Хорошо приняли и в районном отделе образования и дали написать заявление о восстановлении аттестата. С получением паспорта согласились помочь в Дятловском РОВД.