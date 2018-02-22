В гродненском университете доказали, что пальмовое масло вредно для сердца

В Гродненском медицинском университете изучают влияние пальмового масла на здоровье человека. Исследования заказала Академия наук.

В Гродненском государственном медицинском университете впервые в научных целях тестируют пальмовое масло на человеке, сообщает гродненский Зеленый портал. Испытания должны завершить к осени, но первые результаты уже есть. Первый эксперимент в университете продолжался 12 недель.

«Один из выводов — пальмовое масло хоть и растительного происхождения, по воздействию близко к маслу животного происхождения — сливочному. У здоровых добровольцев изменилось соотношение: объем талии /объем бедер. То есть, произошло изменение жирового обмена», — рассказала доцент кафедры поликлинической терапии ГГМУ Людмила Кежун.

Увеличение этого соотношения является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболевания, сахарного диабета, ожирения. Висцеральный жир скапливается не в подкожных слоях талии и бедер, а вокруг органов брюшной полости. Он опаснее, чем обычный подкожный, бороться с ним намного сложнее.

«Также у добровольцев повысился уровень общего холестерина и липопротеидов низкой плотности, что способствует атеросклерозу. Получили некоторые изменения в худшую сторону печеночного метаболизма», — продолжила Людмила.

Пальмовое масло получают из мясистой части плодов масличной пальмы. В сыром виде оно богато витамином Е, каротином, антиоксидантами. После нагревания пальмовое масло теряет многие полезные свойства и «обогащается» трансжирами. В нем появляется высокое содержание насыщенных жирных кислот, которые вредны для организма — около 50%. Их переизбыток в пище ведет к сердечно–сосудистым болезням.

Пальмовое масло используется в тортах, печенье, кексах, шоколадных маслах и пастах, в брендовых батончиках, сушках, мороженом, вафлях, пончиках, сдобной выпечке, тесте и даже в муке.