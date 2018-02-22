The Guardian назвала Домрачеву бывшим агентом КГБ

/ Спорт
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Британская леволиберальная газета опубликовала статью о Дарье Домрачевой «Бывший агент КГБ выиграла золотую медаль для Беларуси на зимней Олимпиаде».

Журналист Бенжамин Хаас написал, что зрители, возможно, задаются вопросом, как Домрачева стала таким метким стрелком и предположил, что «благодаря проведенным в КГБ годам». 


Служит ли Дарья Домрачева в КГБ?

Он уточнил, что Беларусь — единственная из постсоветских стран, которая не поменяла название спецслужбы, «ставшей синонимом политических репрессий». Не забыл упомянуть и «последнюю диктатуру Европы». В качестве исторической справки, журналист рассказал, что Лукашенко якобы был единственным депутатом Верховного Совета БССР, который голосовал против независимости страны.

Дарья Домрачева числилась в спортивной команде КГБ. Это ведомство раньше курировало данный вид спорта в Беларуси. Она никогда не была агентом этой спецслужбы и не причастна к политическим репрессиям.

Газета приурочила материал к победе белорусских биатлонисток в эстафете.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: The Guardian зимние олимпийские игры Персона: Дарья Домрачева Бенжамин Хаас

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  • Не, ну раз "Гардиан", то оно, конечно... Не может Белый господин ошибаться!