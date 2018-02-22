Грузинская авиакомпания начнет летать в Беларусь

MyWay Airlines весной начнет летать в Беларусь, Украину, Россию, Израиль и Иран.

Новая авиакомпания, основанная на китайские инвестиции, обещает пользователям «привлекательные цены», сообщает Newsgeorgia.ge со ссылкой на коммерческого директора Игоря Апциаури.

Пока у компании Два Боинга-777 стоимостью более 43 млн долларов, летом появится третий, в декабре — четвертый.

С 1993 года в Грузии была представлена только одна национальная авиакомпания — Georgian Airways или Airzena.