Грузинская авиакомпания начнет летать в Беларусь

/ Общество
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MyWay Airlines весной начнет летать в Беларусь, Украину, Россию, Израиль и Иран. 

Новая авиакомпания, основанная на китайские инвестиции, обещает пользователям «привлекательные цены», сообщает Newsgeorgia.ge со ссылкой на коммерческого директора Игоря Апциаури.

Пока у компании Два Боинга-777 стоимостью более 43 млн долларов, летом появится третий, в декабре — четвертый.

С 1993 года в Грузии была представлена только одна национальная авиакомпания — Georgian Airways или Airzena.


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Тэги: Беларусь-Грузия авиакомпания MyWay Airlines Georgian Airways Персона: Игорь Апциаури

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