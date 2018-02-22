Британец заработал на чайнике почти 800 тысяч долларов

Частный коллекционер купил заварочный чайник 18 века за 20 долларов, а продал за 800 тысяч.

Фото: Woolley and Wallis, SWNS.com

Предполагалось, что прибор сделали в период между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс. Продавец думал, что он не имеет особой ценности и попросил за него маленькую оплату.

Коллекционер отдал чайник на экспертизу в фирму Woolley and Wallis. Оказалось, что его сделал гончар Джон Бартлем и в мире известны всего шесть подобных. Более того, этот — единственный заварочный, — сообщает Mirror.

Он выставил чайник на аукцион. Стартовая цена лота была 70 тысяч долларов. В итоге его купили за 800 тысяч.