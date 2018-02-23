Лукашенко: сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия

Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных сил, а также всех соотечественников с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных сил Беларуси.

«Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране. Мы гордимся мужеством белорусского народа, проявленным в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бережно храним память о погибших. С благодарностью вспоминаем доблесть военнослужащих довоенного периода, фронтовиков, солдат и офицеров Краснознаменного Белорусского военного округа, ставшего основой Вооруженных сил нашего суверенного государства», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что «сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности».

«Тысячи юношей прошли закалку в Вооруженных силах и с благодарностью вспоминают свои армейские годы. Современное поколение защитников Отечества с честью выполняет свой воинский долг, демонстрирует высокую слаженность и боевое мастерство», — подчеркнул президент.

Глава государства убежден, что в Беларуси Вооруженные силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности.