15-летняя фигуристка Загитова принесла России первое олимпийское золото Пхенчхана

Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в одиночном женском фигурном катании стала 15-летняя россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала также россиянка Евгения Медведева, а бронзу — спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд.

Судьи оценили произвольные программы Загитовой и Медведевой одинаково — в 156,65 балла. Таким образом, Загитова выиграла за счет более успешного проката в короткой программе, где обе спортсменки установили мировые рекорды, но Загитова была чуть лучше — 82,92 балла против 81,61 балла.

Общая сумма Загитовой составила 239,57 балла, Медведевой — 238,26 балла. У Кейтлин Осмонд 231,02 балла.

После завоевания двух наград в одиночном женском катании команда олимпийских атлетов из России поднялась в медальном зачете Игр в Пхенчхане с 21-го на 15-е место (1 золотая, 5 серебряных медалей, 8 бронзовых).

Впереди Норвегия (13, 12, 10), Германия (13, 7, 5) и Канада (10, 8, 9).

Команда Беларуси (2, 1, 0) на 13-й позиции.