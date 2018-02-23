Министр обороны: задача на полный переход на контрактную армию не ставится

В Беларуси не ставится задача полностью перейти на контрактную армию. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков.

«В настоящее время в соответствии с законодательством Вооруженные силы Беларуси комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Такая система обеспечивает решение двух основных задач: с одной стороны, поддержание достаточного уровня боевой и мобилизационной готовности, а с другой — осуществление планомерной и целенаправленной подготовки военно-обученного резерва», — рассказал министр обороны.

По его словам, «повышение профессионализации Вооруженных сил за счет увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, является объективной необходимостью, продиктованной современными условиями».

«Только профессионалы могут наиболее эффективно использовать современные образцы вооружения и военной техники и поддерживать боевую готовность на достаточно высоком уровне. Для повышения укомплектованности должностей солдат и сержантов военнослужащими по контракту в 2014 году в закон «О воинской обязанности и воинской службе» были внесены изменения, касающиеся возможности поступления на военную службу по контракту граждан мужского пола призывного возраста, не проходивших ранее срочную военную службу, службу в резерве», — отметил Равков.

«В настоящее время укомплектованность должностей солдат и сержантов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, составляет 20% (в 2014 году - 16%, в 2015 году - 17%, в 2016 году - 19%). Вместе с тем, исходя из экономических возможностей государства с учетом оборонной достаточности, потребности в комплектовании Вооруженных сил личным составом по мобилизационному плану и других особенностей, характерных для Беларуси, не ставится задача на полный переход на контрактную армию», — подчеркнул министр обороны.