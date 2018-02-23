В Минске собственников зданий планируют штрафовать за невключение архитектурной подсветки

Правила благоустройства и содержания Минска планируется внести изменения. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев 23 февраля на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы.

«Мы сейчас корректируем правила благоустройства, записываем обязанность включать подсветку по графику, установленному «Мингорсветом» и администрациями районов. При невключении будем штрафовать собственников зданий. У нас есть требование, чтобы город выглядел привлекательно», — цитирует Лаптева БЕЛТА.

На заседании рассматривались планы по совершенствованию архитектурной подсветки зданий в Первомайском и Ленинском районах. Особое внимание в 2018 году планируется уделить проспекту Независимости, ул. Макаенка, Партизанскому проспекту, улицам, прилегающим к стадиону «Динамо».