Борисовчанин обвиняется в убийстве бабушки и покушении на убийство ее знакомой

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Борисова, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью престарелой женщины и покушении на убийство с особой жестокостью ее знакомой.

Фото Следственного комитета

В августе прошлого года в Борисове на территории частного домовладения родственниками была обнаружена хозяйка, 1930 года рождения, без признаков жизни.

В ходе осмотра места происшествия, опросов родственников, соседей и иных первоначальных следственных действий получены данные, указывающие на криминальный характер произошедшего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на теле пенсионерки установлены множественные телесные повреждения, которые образовались не менее чем от сорока травматических воздействий.

Дальнейшими следственными действиями установлена причастность к совершению противоправных действий ее внука. 45-летний неработающий мужчина, имеющий погашенную судимость, проживал на данном участке, только в другой половине дома.

Расследованием установлено, что 87-летняя потерпевшая последнее время проживала у родственников. Накануне она попросила свою 78-летнюю знакомую помочь ей забрать некоторые вещи из своего дома, по соседству с которым проживал и ее внук. Пенсионерки сидели и разговаривали во дворе, а в это время находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ходил без одежды по участку. Когда они сделали ему замечание, тот стал им грубить, а после избивать. После чего, угрожая расправой, насильно затолкал в дом и запретил выходить. Всю ночь избитые женщины просидели в комнате, а утром младшая из них смогла убежать. Ей своевременно оказали медицинскую помощь. Избитую хозяйку обнаружили через два дня в сарае.

На протяжении расследования мужчина давал противоречивые показания. В целях его изобличения проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, проанализированы результаты полученных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, согласно которой мужчина отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.