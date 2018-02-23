В Австралии женатый вице-премьер уволился после беременности подчиненной

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс сообщил, что уходит в отставку после разразившегося скандала из-за романа с подчиненной и появившихся обвинений в домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

«Я объявлю в понедельник утром, что покидаю пост лидера Национальной партии и заместителя главы правительства Австралии», — сообщил Джойс журналистам. Он добавил, что останется работать в парламенте в качестве депутата.

Скандал разгорелся примерно неделю назад, когда стало известно, что политик завел роман со своим бывшим медиаконсультантом Вики Кэмпион. Женщина теперь ждет от него ребенка. При этом Джойс уже 24 года находится в браке, у них с женой четверо детей. Также он проводил кампанию за семейные ценности.

Теперь в отношении вице-премьера выдвинули обвинение в сексуальных домогательствах. По словам пресс-секретаря политика, Джойс назвал заявление ложным и клеветническим и попросил полицию разобраться. Политик отрицает обвинения в домогательствах, но указывает, что подобные слухи подтолкнули его к уходу с поста.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл из-за разразившегося секс-скандала с Джойсом решил запретить интимную связь между сотрудниками австралийского правительства. Когда именно будут внесены поправки в кодекс поведения, не уточняется.