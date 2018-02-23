Летом между Минском и Хельсинки начнет летать рейс Finnair

Между Минском и Хельсинки появится прямой рейс. Самолет авиакомпании Finnair будет летать между столицами дважды в неделю, сообщает сайт Национального аэропорта Минск.

Круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск запустят 9 июня 2018 года. Самолеты по этому маршруту будут летать по вторникам и субботам.

Авиакомпания Finnair поставит на рейсы 100-местные самолеты Embraer-190, с эконом и бизнес-классом.

Самолеты из Хельсинки будут отправляться в 9:45, прибывать в Минск в 11:00, обратный рейс — в 11:45, прибытие в 13:00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Пресс-служба Национального аэропорта Минск отмечает, что расписание составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто летит именно в Хельсинки, но и для тех, кто путешествует транзитом в Европу, Азию или Америку.

«Прямой рейс в Минск открывает перед жителями Беларуси широкие возможности для путешествий по всему миру. Он соединяет столицу Беларуси через аэропорт Хельсинки-Вантаа и сто с лишним городов Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, что будет способствовать росту как въездного, так и выездного туризма в стране», — говорит коммерческий директор Finnair Юха Ярвинен.