Из-за сильных морозов в субботу объявлен оранжевый уровень опасности

Из-за сильных морозов в Беларуси в субботу, 24 февраля, объявлен оранжевый уровень опасности.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов ниже нуля, по северу — минус 21-24, на значительной части Витебской и местами по северу Минской областей — 25-29 градусов мороза, по югу — минус 9-13 градусов.

Днем будет 7-13 градусов ниже нуля, сообщает Белгидромет.

Напомним, в ночь на 23 февраля в Докшицах (Витебская область) столбик термометра опустился до отметки минус 28,9 градуса. Предыдущий минимум зимы был зафиксирован накануне в Езерище (Витебская область) — 26,4 градуса мороза. При этом синоптики прогнозировали падение температуры при прояснениях до 21-25 градусов.

Впервые ниже 20 градусов упала ночная температура в областных центрах. В Витебске было 25,6 градуса (прежний рекорд — 18,8 градуса 21 февраля), в Могилеве — 22,6 (19,9 градуса 24 января). В Гродно было намного теплее — 13,5, но и там обновился рекорд зимы-2017/2018 (11,7 градуса 24 января).