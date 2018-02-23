Семашко: переговоры по ценам на российский газ продолжатся в конце марта

Беларусь продолжит переговоры по ценам на российский газ в конце марта. Об этом 23 февраля рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко перед началом коллегии Министерства промышленности.

Он напомнил, что ранее были подписаны пакеты документов по ценам на российский газ на 2017-2019 годы, пишет БелаПАН.

«Что касается 2020-2025 годов, когда планируется создать единый рынок нефти и газа, то мы договорились до конца прошлого года выйти на какие-то решения», — заявил вице-премьер.

«Мы ставим вопрос, что цена на границе должна быть если не равной, то близкой к цене для Смоленской области России. Если рынок общий, то и цены должны быть равными. Но пока этого нет», — сказал он.

По словам Семашко, до конца прошлого года сторонам договориться не удалось, сейчас переговоры не ведутся в связи с политическими событиями в России (выборами президента), но в конце марта возобновятся. При этом он заметил, что переговоры не прерывались, последний раз они с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем встречались 7 февраля.

21 февраля министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик после итоговой коллегии ведомства в Островце (Гродненская область) сообщил журналистам, что Минэнерго нормально относится к предложению Дворковича отложить переговоры о формуле формирования общего рынка газа и готово на такой шаг.

«Идет процесс, это непростая работа. По большому счету, у нас есть время. Мы определились с тем, какие будут цены на газ для Беларуси в 2018-2019 годах, у нас есть время для того, чтобы определиться и по периоду 2020-2025 годов до создания общего рынка газа. Здесь нет никаких проблем или противоречий, главное, чтобы решения были приняты. Процесс не останавливается, мы продолжаем переговоры на высоком уровне. В рамках этих переговоров мы с каждой встречей становимся ближе в понимании того, как необходимо решать эти вопросы», — сказал Потупчик.