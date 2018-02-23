Российская бобслеистка подозревается в употреблении запрещенного препарата

Российская бобслеистка Надежда Сергеева подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в допинг-пробе спортсменки обнаружен сердечный препарат. Отмечается, что речь идет не о мельдонии.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, ранее сборную Олимпийских атлетов из России лишили бронзовой медали Игр-2018. Такое решение было принято из-за обнаруженного допинга в пробах керлингиста Александра Крушельницкого.