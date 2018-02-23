Минский стадион «Динамо» откроется после реконструкции 21 июня

Минский стадион «Динамо» официально откроется после реконструкции 21 июня текущего года, сообщил и. о. министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов на пресс-конференции 23 февраля.

«Стадион откроется ровно за год до начала II Европейских игр. Строители уверяют, что все идет по графику и арена будет сдана в эксплуатацию 1 июня. После этого останется еще 20 дней, чтобы протестировать все системы и работу всех служб», — сказал Дурнов.

По его словам, масштабной шоу-программы в рамках открытия не будет. «Больше официоз, поскольку уже на следующий день состоится матчевая встреча легкоатлетов Беларуси и балканских стран», — пояснил руководитель Минспорта.

Стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2012 году. Планировалось, что он вновь откроется в 2014 году, однако срок сдачи объекта неоднократно переносили, пишет БелаПАН.

Арена перепрофилируется с футбольной на легкоатлетическую. Реконструкция сопровождалась скандалами, связанными с выбором генподрядчика и нецелевым расходованием бюджетных средств.