В Минске подъемник с рабочим упал с высоты 4-го этажа

Плотник-столяр получил травмы и был госпитализирован в результате падения подъемника с высоты четвертого этажа в Минске.

Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту получения телесных повреждений рабочим.

«Инцидент случился днем 22 февраля у дома на ул. Каховской. Падение подъемника, где находился 49-летний рабочий, произошло при работах по гидроизоляции балконов. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователи совместно с экспертами и сотрудником государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Для установления причин и обстоятельств произошедшего опрашиваются коллеги пострадавшего и должностные лица организации, проводившей ремонтные работы, изучается служебная документация.