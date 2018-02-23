Семашко поедет в Москву договариваться о создании сервисно-сбытовой сети завода «БелДжи»

Вице-премьер Владимир Семашко проведет 28 марта в Москве переговоры с президентом компании Geely, дилерами и дистрибьюторами по созданию сервисно-сбытовой сети завода «БелДжи». Об этом он сообщил журналистам 23 февраля в Борисове перед началом коллегии Министерства промышленности.

«Проблемы произвести автомобили нет, завод мы запустили, он работает нормально. Надо совершенно по-другому выстраивать сервисно-сбытовую сеть, поэтому 28 марта я встречаюсь в Москве с президентом компании Geely, с дилерами, дистрибьюторами. Мы должны выстроить так систему, чтобы уже в IV квартале продавать 8 тыс. автомобилей в квартал», — пояснил Семашко.

Он заметил, что компания Geely уже десять лет работает на рынке России, где в 2013-2014 году продавала по 5-5,5 тыс. автомобилей в год. «Мощности «БелДжи» — 60 тыс. автомобилей в год, надо по 5 тыс. в месяц продавать. Сравните масштаб», — цитирует вице-премьера БелаПАН.