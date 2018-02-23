Ермошина о местных выборах: кампания меня удовлетворила

Прошедшую избирательную кампанию «можно охарактеризовать как успешную», заявила журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 23 февраля после заседания ЦИК, на котором были подведены итоги выборов депутатов местных советов.

«Во-первых, кампания позволила достигнуть результата. Во-вторых, она проходила в более демократических условиях, чем это было четыре года назад. В-третьих, она представила более интересный сценарий выборов, по крайней мере в Минске», — сказала она.

Кроме того, считает Ермошина, местные выборы «существенно обогатила правоприменительную практику организации и проведения выборов». «Кампания меня удовлетворила», — подчеркнула она, добавив, что избиратели «скорее интересуются выборами, чем проявляют пассивность».

Местные выборы состоялись 18 февраля. Официальная явка избирателей составила 77,23%. По итогам выборов были сформированы все 1.309 местных советов, избрано 18.110 депутатов.

Независимые наблюдатели на протяжении голосования заявляли, что власть для повышения явки использовала административный ресурс, организовывала «карусели», завышала цифры в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. По итогам голосования три группы наблюдателей — «Право выбора», «Правозащитники за свободные выборы» и «За справедливые выборы» — назвали прошедшую местную избирательную кампанию одной из худших в Беларуси, пишет БелаПАН.