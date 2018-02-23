Швеция выиграла мужскую биатлонную эстафету, Беларусь — 8-я

Мужская биатлонная команда Швеции стала олимпийским чемпионом в эстафете на зимних Играх в Пхенчхане.

Команда в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Себастьяна Самуэльссона и Фредрика Линдстрёма прошла дистанцию без штрафных кругов, использовав 7 дополнительных патронов. Это лучший стрелковый результат среди всех 18 команд.

Серебряные медали выиграла команда Норвегии, проигравшая чемпионам 55,5 секунды (1+12). На третьем месте команда Германии (+2:07,1; 3+10).

Команда Беларуси в составе Антона Смольского, Романа Елётного, Сергея Бочарникова и Владимира Чепелина заняла 8-е место, проиграв лидерам 4 мин. 49,5 секунды.

Белорусы в сумме пробежали три штрафных круга и использовали 12 дополнительных патронов: Смольский — 0+1, Елётнов — 1+4, Бочарников — 2+4, Чепелин — 0+3.

Это была последняя гонка в олимпийской биатлонной программе. На счету Беларуси две медали — серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте и золото в женской эстафете.