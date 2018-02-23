ЕС продлил на год ограничительные меры в отношении Беларуси

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Ограничительные меры в отношении Беларуси продлены еще на год. Такое решение принял Совет Евросоюза. Санкции будут  действовать до 28 февраля 2019 года.

ЕС продлил на год ограничительные меры в отношении Беларуси
Коллаж Naviny.by

«Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий, а также замораживание счетов и запрет на поездки на территорию ЕС в отношении четырех человек, которые считаются причастными к насильственным исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Под санкциями остаются Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в конце 90-х годов, в период исчезновения оппозиционных политиков, он занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

При этом Совет ЕС продлил исключение для экспорта в Беларусь биатлонного оборудования — его поставки разрешены при условии получения предварительного разрешения компетентных национальных органов в каждом конкретном случае.

Как отмечается в сообщении, ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением оппозиционных политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Александра Красовского. Позднее Совет ЕС принял дальнейшие ограничительные меры в отношении лиц, участвующих в нарушении международных избирательных стандартов и прав человека в стране, а также в борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016-го Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры против 170 физических лиц и четырех компаний при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций против четырех лиц.

 


Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС санкции против Беларуси Персона: Владимир Наумов Виктор Шейман Юрий Сиваков Дмитрий Павличенко

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