ЕС продлил на год ограничительные меры в отношении Беларуси

Ограничительные меры в отношении Беларуси продлены еще на год. Такое решение принял Совет Евросоюза. Санкции будут действовать до 28 февраля 2019 года.

Коллаж Naviny.by

«Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий, а также замораживание счетов и запрет на поездки на территорию ЕС в отношении четырех человек, которые считаются причастными к насильственным исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Под санкциями остаются Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в конце 90-х годов, в период исчезновения оппозиционных политиков, он занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

При этом Совет ЕС продлил исключение для экспорта в Беларусь биатлонного оборудования — его поставки разрешены при условии получения предварительного разрешения компетентных национальных органов в каждом конкретном случае.

Как отмечается в сообщении, ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением оппозиционных политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Александра Красовского. Позднее Совет ЕС принял дальнейшие ограничительные меры в отношении лиц, участвующих в нарушении международных избирательных стандартов и прав человека в стране, а также в борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Эмбарго на поставки оружия было введено в 2011 году. 15 февраля 2016-го Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры против 170 физических лиц и четырех компаний при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций против четырех лиц.