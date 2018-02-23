Президентский спортивный клуб перенес соревнования, в которых должен был участвовать Николай Лукашенко

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В эти выходные финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», которые проводятся под патронажем Президентского спортивного клуба не состояться.

Как сообщили в пресс-службе организации, состязания перенесены в связи с морозами на более поздний срок.

Интересно, что в соревновании должен был участвовать младший сын Александра Лукашенко — Николай, а Президентский спортивный клуб возглавляет средний сын главы государства — Дмитрий.


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Тэги: Президентский спортивный клуб Персона: Дмитрий Лукашенко Николай Лукашенко

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  • Разумное решение, главное принято заранее, а не в день соревнований.