Президентский спортивный клуб перенес соревнования, в которых должен был участвовать Николай Лукашенко

В эти выходные финальные республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», которые проводятся под патронажем Президентского спортивного клуба не состояться.

Как сообщили в пресс-службе организации, состязания перенесены в связи с морозами на более поздний срок.

Интересно, что в соревновании должен был участвовать младший сын Александра Лукашенко — Николай, а Президентский спортивный клуб возглавляет средний сын главы государства — Дмитрий.