Германия сенсационно обыграла Канаду и в финале Олимпиады сыграет с россиянами

Завершился второй полуфинал мужского хоккейного турнира. Немецкая команда переиграла канадцев и сыграет за золото Олимпиады в Пхёнчхане.

Поединок завершился со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

Напомним, ранее российская команда обыграла Чехию — 3:0.

Таким образом, завтра в 15:10 начнется матч за 3-е место Чехия — Канада, а в воскресенье в финале олимпийских соревнований хоккеистов клюшки скрестят россияне и немцы. Главная встреча турнира начнется в 07:10 по минскому времени.