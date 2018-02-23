В Ивановском районе произошла утечка нефти

В пятницу, 23 февраля, в Ивановском районе на магистральном нефтепроводе «Мозырь-Брест» произошла авария.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 11:20 стало известно, что на данном участке упало давление и обнаружены нефтяные пятна. ЧП произошло вблизи деревни Старые Кленки.

Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали разлив нефти на площади 30х120 метров.

«Работниками ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводятся работы по сбору нефти с поверхности земли. Поврежденный участок отключен. Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода», — отметили спасатели.

Причину, которая привела к утечке в настоящее время выясняют специалисты.