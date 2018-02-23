В Новосибирске Honda въехала в группу людей во время салюта: среди погибших есть ребенок

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в Новосибирске во время праздничного салюта по случаю 23 февраля.

Как отмечают очевидцы, автомобиль — Honda CR-V — потерял управление и врезался в группу людей.

ДТП произошло примерно девять часов вечера по местному времени (17:00 по минскому) на площади Лыщинского.

Местные СМИ сообщают, что в результате аварии на месте происшествия погибли женщина и трехлетний ребенок, также получили травмы разной степени тяжести еще двое взрослых и один ребенок.

По предварительным к данным к ДТП привела невнимательность водителя Honda.