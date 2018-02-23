В Минске прошел смешанный турнир по Counter-Strike

В Минске 23 февраля velcom открыл на один день бесплатную игровую зону и провел первый в стране смешанный кибертурнир с участием более 200 человек.

Игровая зона разместилась на площади 140 квадратных метров в velcom-центре. В киберпарке обустроили игровую вселенную по мотивам Counter-Strike и поставили мощные компьютеры со 100-мегабитным интернетом.

Первый смешанный турнир по Counter-Strike собрал вместе более 200 любителей и профессионалов. Каждая команда была усилена опытным игроком из GoodJob — одного из сильнейших коллективов по онлайн-игре CS:GO.

Для посетителей также организовали VR-зону, где предложили поражать мишени хоть и с оружием, но в виртуальной реальности.

Кроме того, действовала экспозиция незаряженных автоматов и винтовок, которые можно было взять в руки для праздничных фотографий.

«В Беларуси набирает популярность тематика киберспорта. Поэтому мы решили провести 23 февраля в столь необычном формате», — отметил заместитель генерального директора velcom по вопросам фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.