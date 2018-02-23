velcom прокомментировал повышение стоимости своих услуг

С 1 марта стоимость услуг телеком-оператора velcom на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов в среднем увеличится на 9%.

Это фактически вдвое превышает уровень инфляции, отметили журналисты, общаясь с заместителем генерального директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антоном Бладиком.

«Мы не просто поднимаем цены. Мы добавляем скорости и количество телеканалов. Оператор, безусловно, несет при этом дополнительные затраты. И когда мы увеличиваем скорость на некоторых тарифных планах на 20 Мбит/с, то уже, по сути, это как полноценный тарифный план, а мы добавляем незначительное повышение цены. Поэтому я бы не связывал рост цен с попыткой покрыть инфляцию. В данном случае это все-таки значительное улучшение тарифных планов», — пояснил Бладик, сообщает БелаПАН.