Лукашенко назначил заместителя Шеймана

Александр Лукашенко в пятницу, 23 февраля, принял кадровое решение, которое должно, по его мнению, усилить работу Управления делами президента.

Согласно указа, который сегодня подписал глава государства, заместителем управляющего делами президента назначен Андрей Стрелецкий.

Напомним, главой Управления делами президента является Виктор Шейман.

8 февраля на встрече с Шейманом Лукашенко отметил, что роль и значение этой структуры в экономике страны необходимо усиливать. Глава государства назвал это «главной задачей» УДП.