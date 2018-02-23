Белорусская АЭС будет запущена в срок, — замглавы Минэнерго

Белорусская АЭС обязательно будет введена в эксплуатацию в установленные сроки, заявил 23 февраля заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По итогам коллегии Министерства энергетики 21 февраля в Островце (Гродненская область) глава Минэнерго Владимир Потупчик признал некоторое отставание от графика реализации планов по строительству АЭС, но заверил, что выработаны все необходимые решения, чтобы изменить ситуацию и обеспечить ввод станции в эксплуатацию в установленные сроки.

Заместитель министра в интервью информагентствам БелаПАН и БЕЛТА подтвердил, что Минэнерго вместе с «Росатомом» и генподрядчиком, а также другими заинтересованными органами и министерствами «выработали все необходимые решения и мероприятия», чтобы выполнить все намеченные планы по строительству станции и вводу ее в эксплуатацию в контрольные сроки.

«В разрезе каждой организации мы сформировали задание на год, расписали по месяцам, все вопросы, которые должны быть решены генподрядчиком, проектной организацией, заказчиком, руководителями подрядных организаций, — сообщил чиновник. — Сегодня обеспечены все проектной документацией под эти планы. <…> У нас нет вопросов по финансированию. Кроме предусмотренных контрактами авансов, «Росатом» и генподрядчик пошли навстречу субподрядным организациям и выдают целевые авансы под обоснованные заявки субподрядчиков для своевременной закупки материальных ресурсов и обеспечения работ».

Темпы общестроительных работ, по словам Михадюка, снижаются, поскольку основные здания и сооружения уже возведены и во многих из них остается только выполнить чистовую отделку, пишет БелаПАН.

«Основные работы сегодня связаны с тепломонтажом — монтажом трубопроводов и оборудования. Там объем работ возрастает, поэтому мы увеличиваем количество профильных организаций. Также наращиваются электротехнические работы — по прокладке кабеля, монтажу электротехнического оборудования», — сказал замминистра.

Он отметил, что генподрядчик создал специальную группу, которая «занимается координацией поставки оборудования и материальных ресурсов, находящихся не только в его зоне ответственности, но и в зоне ответственности субподрядных организаций».

По словам Михадюка, численность строительно-монтажного персонала на стройплощадке АЭС составляет около 6,3 тыс. человек.

«У нас есть помесячный график увеличения численности персонала. Каждой организации поставлена задача обеспечить необходимую численность для выполнения доведенных заданий», — заявил чиновник.