Милиция раскрыла крупную преступную схему при закупках медтехники

Миллионы рублей убытков насчитали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией жителям столицы, которые занимались преступными схемами при закупках медтехники за бюджетные деньги.

Схема была проста: злоумышленники меняли документы и, тем самым, поднимали цену на медтехнику зарубежного производства, осуществляя ее поставку в страну через «свои» фирмы как в Беларуси, так и в Эстонии, и в Великобритании.

Как отмечают правоохранители, зачастую стоимость оборудования завышалась в 2-3 раза, а в некоторых случаях — до 14 раз.

Только в результате исполнения одного контракта на поставку медтехники стоимостью 7 млн евро для онкодиспансера на своих посреднических услугах они заработали 4 млн евро.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество), задержаны 12 участников ОПГ.

Напомним, 26 января, посещая фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс», Александр Лукашенко поручил разобраться с посредниками.