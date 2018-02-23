Белорусские власти существенно повысили зарплату строителям Островецкой АЭС

Уровень зарплаты строителей Белорусской АЭС, выполняющих план, повышен более чем на четверть.

Как сообщил 23 февраля в интервью информагентствам БелаПАН и БелТА заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, совместно с «Росатомом» принято решение уравнять условия работы на АЭС, строящихся в России и Беларуси.

Таким образом, в декабре 2017 года «принято решение поднять базовый уровень зарплаты для строительно-монтажного персонала на 27,6% при условии выполнения плановых заданий и норм выработки. Для тех, кто хочет заработать еще более достойно, предоставлены все условия — можно оставаться работать побольше и соответственно больше получать».

«Например, в сметах проекта закладывалась заработная плата около 37 тыс. российских рублей в эквиваленте для рабочих IV разряда. То есть если строитель выполнял нормативную выработку, заложенную в сметах, он получал такую зарплату. После решения о повышении уровня зарплаты при соблюдении всех условий он будет получать около 47 тыс. российских рублей в эквиваленте, а при перевыполнении — и выше», — приводит БелаПАН слова чиновника.

Этой суммой зарплата работников не ограничивается, подчеркнул он. Например, за счет выполнения норм выработки уровень зарплаты работников организации «Белэлектромонтажналадка», занятых в сооружении АЭС, в прошлом году достиг 1.700—1.800 белорусских рублей, а с учетом применения нового подхода «они будут получать значительно выше».

По словам Михадюка, это решение было принято синхронно с российской стороной, повысившей аналогичным образом зарплаты строителям, возводящим АЭС в России. Одинаковые условия для работников были установлены для того, чтобы «стимулировать персонал, а также избежать оттока строителей» на другие строящиеся ядерно-энергетические объекты.

«То, что сооружение Белорусской АЭС должно вестись в одинаковых условиях с сооружением станций в России, было одним из принципов при подготовке генерального контракта по нашей АЭС», — отметил замминистра.