К концу 2019 года первый энергоблок БелАЭС должен заработать на полную мощность

/ Экономика
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Первый энергоблок Белорусской АЭС выйдет на полную проектную мощность к концу 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

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«По графику строительства станции, для того чтобы обеспечить пуск первого блока в 2019 году, мы в феврале 2019-го должны осуществить физический пуск реакторной установки и загрузить топливо в реактор, — отметил Михадюк 23 февраля в интервью информагентствам БелаПАН и БелТА. — После этого по специальным программам будет начат комплекс испытаний, потом производится выход на электрическую мощность, которая будет постепенно наращиваться».

«Летом 2019 года мы должны выйти на включение в сеть с определенной мощностью. Затем начнется этап постепенного наращивания мощности так, чтобы к концу года первый энергоблок станции начал работать на полную проектную мощность», — цитирует чиновника БелаПАН.


Сюжет: Беларусь строит АЭС

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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Михаил Михадюк

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