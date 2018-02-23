К концу 2019 года первый энергоблок БелАЭС должен заработать на полную мощность

Первый энергоблок Белорусской АЭС выйдет на полную проектную мощность к концу 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«По графику строительства станции, для того чтобы обеспечить пуск первого блока в 2019 году, мы в феврале 2019-го должны осуществить физический пуск реакторной установки и загрузить топливо в реактор, — отметил Михадюк 23 февраля в интервью информагентствам БелаПАН и БелТА. — После этого по специальным программам будет начат комплекс испытаний, потом производится выход на электрическую мощность, которая будет постепенно наращиваться».

«Летом 2019 года мы должны выйти на включение в сеть с определенной мощностью. Затем начнется этап постепенного наращивания мощности так, чтобы к концу года первый энергоблок станции начал работать на полную проектную мощность», — цитирует чиновника БелаПАН.