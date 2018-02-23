Лукашенко назначил своего человека на должность замначальника Объединенного штаба ОДКБ

Александр Лукашенко назначил генерал-майора Сергея Куприка заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Соответствующий указ подписан 23 февраля, сообщила пресс-служба президента.

Напомним, также сегодня Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий.