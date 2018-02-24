Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 44-е место в гонке на 50 км

Забег на 50 километров классическим стилем прошел 24 февраля в лыжной программе Олимпийских игр в Пхенчхане.

Чемпионом стал финский лыжник Иво Нисканен, преодолевший дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды, второе и третье места заняли российские спортсмены Александр Большунов (+18,7) и Андрей Ларьков (+2:37,5).

Для Нисканена это второй олимпийский титул. В Сочи-2014 он выиграл золото в командном спринте.

Единственный представитель Беларуси Михаил Семенов занял 44-е место, проиграв победителю 14 минут 29,1 секунды.

Для 32-летнего Семенова Олимпиада в Южной Корее стала второй в карьере. Четыре года назад в Сочи на 50-километровой дистанции Семенов был 17-м.