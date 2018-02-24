Суд в Жабинке оштрафовал Анатолия Лебедько на 50 базовых за неповиновение сотрудникам ГАИ

Суд Жабинковского района Брестской области по итогам рассмотрения административного дела председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько принял решение о наложении штрафа в 50 базовых величин (1.225 рублей) и аресте на трое суток за неповиновение сотрудникам ГАИ. Эти трое суток политик уже отсидел.

Анатолий Лебедько в зале суда. Фото: ucpb.org

Процесс начался 12 февраля и продолжился 23 февраля.

Лебедько был задержан 9 февраля, после того как приехал в Брест на пикет кандидатов в депутаты местных советов от ОГП и снимал на видеокамеру сбор подписей в областном центре против строительства аккумуляторного завода. Позднее машину, в которой находились Лебедько и член политсовета партии Александр Добровольский, остановила милиция на трассе Брест — Минск в Жабинковском районе.

«Задержание происходило обычно, так как подобные случаи происходят постоянно во время региональных поездок. Остановили машину, внятно не сообщив причину. Потом Анатолия Лебедько доставили в РОВД, очень долго держали там, в отделе ходили сотрудники КГБ», — сообщил БелаПАН Добровольский, который задержан не был.

В отношении Лебедько составили административный протокол за неподчинение милиции. Выходные дни, 10—11 февраля, он провел в изоляторе временного содержания в Кобрине. Политик сообщил, что процессом его задержания фактически руководили не милиционеры, а сотрудники КГБ.