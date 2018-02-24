Фотофакт. Ранним утром на Днепровском спуске в Могилеве легковушка врезалась в столб

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Около семи часов утра 24 февраля на Днепровском спуске в Могилеве произошло серьезное ДТП легковой автомобиль красного цвета врезался в столб уличного освещения.

Фотографии и видео последствий аварии появились в телеграм-канале «ДПС Могилев» и на сайте mogilev.online. На них видно, что машине буквально вырвало двигатель, передние колеса и часть подвески — их разбросало на большое расстояние от машины.

 

 

Подробности ДТП пока не известны.

Фото: Игорь Левков / mogilev.online и Дмитрий Абразовский / Могилев Live


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Тэги: ДТП машина врезалась в столб Город: Могилев

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