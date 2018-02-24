Фотофакт. В небе над Питером выросли светящиеся столбы

В ночь на 24 февраля жители Санкт-Петербурга заметили в небе удивительное явление — светящиеся столбы разных оттенков. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях, сообщает dp.ru.

Фото: Катя Смирнова / группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ВКонтакте.

«На Просвете что-то типа северного сияния, полоски вертикальные разных цветов уходят на небеса, — написала Катя, участница сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Оптическое явление, которое называют «световой лес» или «световые столбы», появляется в небе при низких температурах, когда свет не рассеивается, а отражается на горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

На этой неделе в небе над Петербургом появлялось гало — светящееся кольцо вокруг солнца. Природное явление также свойственно для морозных и солнечных дней и создает иллюзию трех небесных светил, взошедших одновременно.

Фото: Катя Смирнова / группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ВКонтакте.