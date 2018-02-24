В Пинском районе авто с пьяным водителем пришлось останавливать со стрельбой

В Пинском районе сотрудники милиции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с нетрезвым водителем.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на Госавтоинспекцию Брестской области, 24 февраля инспектор ДПС отдела ГАИ Пинского РОВД и сотрудник ОМОНа УВД Брестского облисполкома получили в ходе дежурства информацию о том, что в направлении деревни Посеничи Пинского района двигается автомобиль «Форд-Сиерра», водитель которого, возможно, пьян.

Прибыв в Посеничи, правоохранители увидели двигавшийся по одной из улиц схожий по приметам автомобиль. Инспектор дал несколько сигналов водителю с требованием остановиться, но тот их игнорировал и продолжал на большой скорости двигаться в направлении трассы М-10 (Кобрин — Пинск — Гомель). Он явно создавал угрозу безопасности дорожного движения.

Сотрудник ОМОНа был вынужден использовать табельное оружие, дважды выстрелив в воздух и трижды по колесам автомобиля, одно из которых удалось поразить. Около 01:20 на 415-м км автодороги М-10, вблизи деревни Оснежицы, водитель, наконец, остановился и был задержан.

Нарушителем оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск — было установлено, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 1,73%.

В отношении водителя были составлены протоколы о правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16, ч. 3 ст. 18.21 и ст. 23.4 КоАП.