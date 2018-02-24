В Шотландии откроют отель для пивоманов — ячменный напиток будет течь из кранов прямо в номерах

В 2019 году в Шотландии откроется первый в мире пивной отель DogHouse. Его обустройством займется бренд BrewDog, штаб-квартира и пивоварня которого расположены в городке Эллон, сообщает портал vesti-ukr.com со ссылкой на The Guardian.

Отель будет включать в себя 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных комнатах разместят холодильники со всеми видами хмельной продукции BrewDog.

DogHouse будет расположен по соседству с пивоваренным заводом, а значит проблем с пивоснабжением у постояльцев возникнуть не должно. По словам создателей, пивной отель откроется в начале 2019 года.

Идея открыть отель для любителей крафтового пива у компании BrewDog возникла еще в 2009 году. За десять лет бренду удалось собрать более 70 миллионов долларов от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в разработку и строительство отеля, получат статус особых гостей.

«DogHouse — наш подарок страстным поклонникам крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь, наконец, можем реализовать этот проект», — заявил соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что люди, которые ежедневно употребляют около двух бокалов пива либо вина, менее подвержены преждевременной смерти.

Фото: vesti-ukr.com.