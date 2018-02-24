В технопарке «Великий камень» будет создан центр испытаний беспилотных авто на новых источниках энергии

Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» зарегистрировала нового резидента — ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование».

Свои проекты по беспилотным автомобилям есть почти у всех ведущих автоконцернов — Volkswagen, Audi, BMW, Volvo и Nissan. Иллюстрация: theroco.com

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на информацию на сайте «Великого камня», компания планирует создать в 2018—2020 годах на территории парка крупный научно-исследовательский центр испытаний беспилотных автомобилей на новых источниках энергии. Общая сумма инвестиций по этому проекту может составить до 50 млн долларов США.

Администрация «Великого камня» отмечает, что беспилотные технологии на данный момент являются одной из наиболее перспективных областей исследований в сфере искусственного интеллекта. Основными преимуществами беспилотного транспорта, по оценкам экспертов, станут значительное снижение затрат на оплату труда, повышение эффективности потребления топлива, рост объемов перевозок, а также снижение количества аварий на дорогах.

Китайско-белорусский индустриальный парк начали создавать в 2012 году на основании межправительственного соглашения между КНР и Беларусью. Он представляет собой территорию площадью 91,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса и строится в 25 км от Минска. Приоритетные направления развития — электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. Планируемые рынки — страны СНГ и Европейского союза.