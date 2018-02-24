За день до окончания Олимпиады Беларусь в медальном зачете занимает 14-е место

После 14 рабочих дней зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Беларусь занимает 14-е место в медальном зачете.

24 февраля в гонке с массовым стартом на 50 км классическим стилем белорусский лыжник Михаил Семенов занял 44-е место.

Конькобежка Марина Зуева была шестой в женском масс-старте. Виталий Михайлов в этой же дисциплине у мужчин стал седьмым. Татьяна Михайлова заняла в своем полуфинале предпоследнее 11-е место и не попала в решающий раунд.

Выступавшие за сборную Канады хоккеисты минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни и Куинтон Хауден завоевали бронзовые медали олимпийского турнира. В матче за третье место североамериканцы победили чехов (6:4). На счету динамовских легионеров в этой встрече по одной голевой передаче.

В общем медальном зачете по-прежнему лидирует Норвегия (разыграно 98 из 102 комплектов наград):

1. Норвегия (13 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых)

2. Германия (13, 8, 7)

3. Канада (11, 8, 10)

4. США (9, 8, 6)

5. Нидерланды (8, 6, 6)

6. Швеция (6, 6, 0)

7. Швейцария, Южная Корея (по 5, 6, 4)

9. Франция (5, 4, 6)

10. Австрия (5, 3, 6)

11. Япония (4, 5, 4)

12. Италия (3, 2, 5)

13. Чехия (2, 2, 3)

14. Беларусь (2, 1, 0)

15. ОАР («олимпийские атлеты России») (1, 6, 9)

16. Китай (1, 6, 2)

17. Словакия (1, 2, 0)

18. Великобритания, Финляндия (по 1, 0, 4)

20. Польша (1, 0, 1)

21. Венгрия, Украина (по 1, 0, 0)

23. Австралия (0, 2, 1)

24. Словения (0, 1, 1)

25. Бельгия (0, 1, 0)

26. Испания, Новая Зеландия (по 0, 0, 2)

28. Казахстан, Латвия, Лихтенштейн (по 0, 0, 1).