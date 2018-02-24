Жители нескольких домов по улице Глебки в Минске остались без воды из-за порыва трубопровода

24 февраля из-за порыва трубопровода без воды остались жители нескольких домов на улице Петра Глебки во Фрунзенском районе Минска, сообщает ОНТ.

Сети, которые летом на две недели отключали на плановую проверку, не выдержали 15-градусных морозов.

«Вода быстро залила двор двух домов, скованными во льду оказались несколько автомобилей. В это же время, рассказывают местные жители, начали остывать батареи», — говорится в репортаже телеканала.

В первой половине дня коммунальщики направили на место две автоцистерны с питьевой водой. К машинам образовались очереди. К середине дня раскопки и поиск прорыва начали аварийные службы.

Устранить неисправность коммунальщики пообещали до конца дня.