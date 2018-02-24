В Минске начался прокат третьей части фильма «О чем говорят мужчины»

23 февраля в velcom cinema by Silver Screen в ТЦ Dana Mall прошла премьера третьей части фильма «О чем говорят мужчины».

Картину представил один из актеров «Квартета И» Леонид Барац, который также выступил одним из авторов сценария фильма. Леонид известен ролями в спектаклях «День радио» и «День выборов», «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины». Также с «Квартетом И» снялся в фильме «Быстрее, чем кролики».

Первая часть фильма «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году и была экранизацией спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». В 2011 году вышло продолжение фильма. И только через 7 лет последовала третья часть.

Две предыдущие картины снимал Дмитрий Дьяченко, а последний фильм сняла Флюза Фархшатова.

По сюжету третьей части «О чем говорят мужчины» Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут.