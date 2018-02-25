Таллинн и Минск свяжет прямой авиарейс

Прямой авиарейс между Таллинном и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы работаем над возобновлением прямого рейса между Таллинном и Минском», — приводит слова посла БЕЛТА. С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, заинтересованными ведомствами с эстонской стороны.

«Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени и из Таллинна в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа», — добавил посол.